Meghan Markle sería 'destrozada' en el libro de Samantha Markle, su media hermana

Montecito, California.- Tal parece que Meghan Markle pronto será 'destrozada' por su propia media hermana mayor, Samantha Markle, en el libro que próximamente lanzara y que supuestamente contará detalles de la vida privada de esta, por lo que ya se encuentra entre los más solicitados.

En el mes de noviembre en el año 2017, justo cuando se estaba comprometiendo la actual duquesa de Sussex con el Príncipe Harry, la media hermana de ella reveló que estaba preparando un libro con sus memorias en las que involucra su tiempo con Meghan y su padre, Thomas Markle.

El libro titulado The Diary of Princess Pushy’s Sister Part 1 (El Diario de la Hermana de la Princesa Pushy, parte 1), promete revelar detalles de la vida privada de su media hermana y ya casi se encuentra a punto de salir al mercado, por lo que Thomas ha dado declaraciones a US Weekly en el que se reusó a decir que esperar, pero que está orgulloso de su contenido.

Estoy muy complacido de que ella haya conseguido este libro. Hay que dejar que ella les cuente sobre el libro", dijo Thomas.

Actualmente el libro ya se encuentra en preventa al precio de 18 dólares y en Barnes y Noble ocupan el puesto 29 de lo más vendido, del cual subirá sin duda alguna después de su lanzamiento oficial, y ya han compartido la descripción de su biografía.