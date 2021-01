Revelan que Kim Kardashian podría haber encontrado el remplazo para Kanye West

Estados Unidos.- Fue hace unos cuantos días cuando el mundo se impactó totalmente tras enterarse que la estrella de Keeping Up With The Kardashians, Kim Kardashian y el rapero Kanye West, podrían estar a punto de ponerle fin a su matrimonio tras meses llenos de controversias.

A pesar de que ambos han sido bastante discretos, fue una fuente cercana a Page Six, quien confirmó que la relación entre ambos estaba acabada e inclusive estaban llevando vidas separadas. Además, poco después de la noticia, han salido algunas especulaciones sobre el hecho que quizás Kardashian ya encontró el remplazo para West.

Lee también: Damon Thomas, el primer esposo de Kim Kardashian con el que se casó a los 19 años

Varios rumores señalan que Kim de 40 años, está saliendo con el comentarista de CNN de 52, llamado Van Jones, e inclusive comenzaron a compartir varias fotografías donde se les veía juntos en en la Cumbre de reforma de la justicia penal en 2018, organizada conjuntamente por Variety y Rolling Stone, con la finalidad de cambiar la reforma penitenciario en Estados Unidos.

Te podría interesar: 'Keeping Up With the Kardashians' termina sus grabaciones tras 14 años al aire

Además, a pesar de que aún no es oficial el divorcio entre Kim y Kanye, muchos fanáticos de ella están emocionado por el hecho de que podría estar saliendo con Jones, ya que él es comentarista de noticias, autor y abogado. Así como también, tiene bastante experiencia con respecto a las leyes, por lo que sería perfecto para Kim, quien poco a poco se adentra en su carrera como abogada.