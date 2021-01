Taylor Swift responde a los rumores sobre canciones dedicadas para la modelo Karlie Kloss

Estados Unidos.- Durante la semana pasada, la cantante Taylor Swift lanzó dos temas extras llamados It's Time to Go y Right Where You Left Me en la versión de lujo de su álbum Evermore y como es de costumbre entre los 'Swifties', nombre al que se le conoce a los fans de la cantante, comenzaron a decodificar la letra de esas canciones en busca de pistas.

Después de algunas reproducciones, una gran cantidad de fanáticos se convencieron colectivamente de que ambas canciones tratan sobre la pelea de Swift con su exmejor amiga, la modelo Karlie Kloss, debido a que algunas letras hacen referencia a lo que podría se la situación que pasó con ella.

A pesar de que ni Swift ni Kloss han confirmado la especulación, la gente cree que su supuesta enemistad tiene algo que ver con que Karlie sea manejada por Scooter Braun, el mismo hombre que compró y vendió los masters de Taylor y el cual fue acusado de afectar bastante la carrera de la cantante, por lo que podría explicar la razón por la que se alejó de ella.

Sin embargo, tras varias especulaciones, Taylor de 31 años, decidió responder con una discreta publicación compartida en su cuenta de Instagram, donde mencionó que la primera canción es sobre una chica que se quedó para siempre en el lugar exacto donde se le rompió el corazón, mientras que la segunda trataba sobre escuchar tu instinto cuando te dice que te vayas de algún lugar o situación, por lo que los fanáticos dejaron de especular.