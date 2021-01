Armie Hammer se habría declarado "caníbal" y Twitter 'estalla' en memes

Estados Unidos.- Armie Hammer, famosa estrella de Hollywood, recientemente se ha colocado en el segundo puesto de tendencias en Twitter ya que sus usuarios no han podido 'estallar' de la impresión al que supuestamente haya confesado que es un "caníbal", algo que lleno las redes sociales de memes.

La noche del pasado domingo 10 de enero, comenzaron a circular unas capturas de pantalla del supuesto chat privado entre el actor de Call Me By Your Name y una de sus fans, con la cual miles han quedado congelados ante las perturbadoras declaraciones de este.

Hammer en cada texto que envía tiene un comportamiento bastante predatorio haciendo uso de lenguaje en doble sentido y muy directo en el que confiesa que su deseo aumenta al pensar que sostiene un corazón en sus manos y poder controlar sus latidos.

Cabe mencionar que hasta el momento las capturas y las confesiones no han sido desmentidas o confirmadas por el actor y su confiabilidad está puesta en duda, aunque eso no ha impedido que la noticia no se haya vuelto tema de conversación.

Yo: me voy a dormir pero primero voy a ver las stories en IG.



El chisme: ARMIE HAMMER ES CANIBAL Y ESTÁ A PUNTO DE SER EXPUESTO. pic.twitter.com/2bpSuvtJmc — Lilo (@HistorywithLilo) January 11, 2021

Ante esto los memes en las redes sociales no se hicieron esperar y miles de usuarios compartieron divertidas reacciones ante las declaraciones que aún siguen siendo puestas en duda.

yo: voy a ver qué me ofrece twitter esta noche

twitter: EL PAPA VA A SER DETENIDO APAGÓN EN ROMA BERLÍN Y PARÍS ESTADOS UNIDOS PLANEA UN ATAQUE ARMIE HAMMER ES CANÍBAL

yo: pic.twitter.com/DW15TA3hzy — Tania ? (@tanromanoff_) January 11, 2021

yo checando porque esta trending armie hammer uD83DuDE00 pic.twitter.com/8FkrdQPeHw — fer nava (@fernavaaag) January 11, 2021

Capítulo 10 de la primera temporada de 2021:

-Apagón en el Vaticano

-Supuesta desaparición del Papa

-Movimiento en el ejército americano

-Dicen que Armie Hammer es caníbal



Yo: pic.twitter.com/bi41vWWrZe — WONDER ARANuD83DuDC9AuD83DuDC9CuD83CuDFF3??uD83CuDF08uD83DuDD3B uD83DuDC4AuD83CuDFFBuD83DuDC4AuD83CuDFFCuD83DuDC4AuD83CuDFFDuD83DuDC4AuD83CuDFFEuD83DuDC4AuD83CuDFFF (@tzantzi) January 11, 2021

en menos de una hora salto que armie hammer es canibal, que hubo un apagon en el vaticano y que el papa esta desaparecido pic.twitter.com/jon1QYN9Bb — ivo (@ivooeguizabal) January 11, 2021