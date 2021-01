Belinda realiza tremendo festejo a Nodal en su cumpleaños 22; habría terminado mal

Ciudad de México.- Este lunes 11 de enero Christian Nodal se encuentra de manteles largos por su cumpleaños número 22, pero quien no pudo dejar de celebrarlo fue su adorada novia que le realizó un tremendo festejo.

Belinda quien en más de una ocasión ha dejado ver en redes sociales más detalle de su vida personal, también había compartido una gran cantidad de fotografías en su perfil de Instagram, donde dio sospechas que posiblemente la celebración terminó mal.

Una vez que en sus Stories presumió los pasteles con los que consintió al del regional mexicano, la española mantuvo al tanto a los usuarios de Internet pues el intérprete de Adiós Amor no presumió ni mostró nada respecto a la fiesta que le organizó su novia.

El que Nodal no se mostrara respecto a estos momentos y que el perfil de mencionada red social de Beli no contara con las fotografías que juntos se han tomado fue motivo suficiente para que los rumores sobre un mal final no se hacen esperar, mientras así es como luce el perfil de la también actriz.

