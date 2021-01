Kylie Jenner y el secreto detrás de todas las cirugías que se ha hecho los últimos años

Estados Unidos.- Si hay algo que ha sorprendido a muchos a lo largo de los años, es el hecho de que la modelo, empresaria y socialité Kylie Jenner, ha cambiado mucho en los últimos años, tanto de su rostro como de su cuerpo, pero cada vez que a la menor del Clan Kardashian/Jenner se le preguntaba sobre algún retoque, ella lo negaba totalmente.

Jenner de 23 años, saltó a la fama en el programa Keeping Up With the Kardashians durante el 2007, por lo que ella alegó varias veces que nunca se ha retocado el rostro, inclusive llegó a admitir que se puso un poco de botox en los labios, pero que todos lo demás eran efectos del maquillaje.

Ustedes me han visto crecer desde que tenía nueve años. Mi cara se va a poner diferente. Ahora sé cómo maquillarme, contornear y todo... No estoy en contra de la cirugía. Nunca diría que no, pero no lo deseo en este momento", comentó a Cosmopolitan en 2015

Sin embargo, la verdadera razón y el secreto detrás de por que siempre ha negado es que en realidad la socialité suele ser un poco insegura sobre su imagen, inclusive comentó un poco al respecto eso durante la entrevista donde reveló el relleno de sus labios.

Mis labios eran muy finos y uno de los primeros chicos a los que besé me dijo: 'No pensaba que fueras a besar tan bien porque tienes unos labios muy pequeños'"

Pero, fue el Dr. Carole Lieberman quien desmintió a Jenner durante una conversación para Hollywood Life, declarando que suele sufrir contra esos sentimientos de inseguridad y que no le gusta ser comparada con sus hermanas, por lo que negar que se ha hecho operaciones la hace diferente al resto del clan.