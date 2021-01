Leonardo Daniel confiesa que ha vivido varias secuelas tras su contagio por Covid-19

Ciudad de México.- Hace unos meses atrás, el famoso actor de teatro y televisión, Leonardo Daniel, se vio bastante grave de salud, luego de que fuese hospitalizado tras su contagio de Covid-19.

Por fortuna, el artista logró salir adelante ante todo pésimo pronostico, pues consiguió salir del centro médico y librarse de la enfermedad viral, motivo por el cual hoy agradece a la vida.

No obstante, la lucha aun continúa, pues de hoy por hoy, se ha visto enfrentado a diversas secuelas que su cuerpo recibe por haber portado el virus.

Mis pulmones resultaron afectados entre un 60 y un 80 por ciento, Me dio neumonía, y eso afectó más del 60 por ciento de mis pulmones y lo que provoca es que no retienes el oxígeno, entonces tengo que tener el oxígeno a mi lado, duermo con oxígeno, todavía no puedo desprenderme y yo entré al hospital el 3 de noviembre, estamos a 8 o 9 de enero y sigo siendo dependiendo del oxígeno", dijo Leonardo a Sale el Sol .

El actor comentó lleno de gratitud, que por el tratamiento que le dieron sus doctores, no llegó a verse intubado.

A mí no me tuvieron que intubar, afortunadamente reaccioné a un tratamiento muy agresivo y experimental que me pusieron los médicos, que fue una maravilla y que me sacó en relativamente poco tiempo, pero lo que yo viví en terapia intensiva no se lo deseo a nadie”, contó.