Luego de un duro proceso, Sharis Cid revela cómo ha superado el asesinato de su pareja

Ciudad de México.-Tras la muerte de Isaías Gómez, la actriz Sharis Cid confesó la forma en que pudo dejar atrás la dolorosa pérdida de quien fuera su pareja, asesinado en San Miguel Allende el 30 de septiembre del 2018.

La actriz reveló en entrevista para el programa matutino de TV Azteca, Venga la Alegría que realizó un duro proceso para cerrar ese ciclo en su vida, por lo que desea que en futuro ya no le pregunten sobre este tema.

Asimismo, Sharis aseguró que ya no se aferrará a que las autoridades resuelvan la interrogante del asesinato de su pareja sentimental.

Si la justicia terrenal no hizo nada en dos años y tanto, aquí estoy, estoy de regreso y ahora sí todo en manos de Dios. Han sido 2 años y 3 meses, es un proceso tremendo, es un proceso largo, pero yo lo platico con una sonrisa porque de verdad me da alegría haberlo logrado, me da alegría haberlo llevado como hasta hoy ese proceso, o sea, todavía tenemos la esperanza de que se sepa, aunque duela, pero emocionalmente yo ya cerré esta etapa de mi vida".