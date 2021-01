Pati Chapoy publica foto junto a Martha Figueroa; la corrió de 'Ventaneando' y vetó de TV Azteca

Ciudad de México.- Desde hace algunos días la periodista Pati Chapoy ha publicado polémicas fotografías con antiguos colaboradores de Ventaneando y en esta ocasión fue turno de la conductora Martha Figueroa pese a que su relación no acabó muy bien.

Figueroa fue una de las titulares al inicio de Ventaneando en 1996 junto a Pepillo Origel, Pedrito Sola y la actual líder de espectáculos.

Sin embargo, la actual presentadora de Televisa confesó que cuando ella fue encargada de cubrir el Mundial de Francia 1998 por parte de TV Azteca, regresó del viaje laboral y se encontró con que Chapoy la había vetado.

Me cerró muchas puertas, me vetó y mientras todos seguían trabajando en sus programas y ganando dinerales yo estaba vetada de todos lados y no podía trabajar. No le deseo que le pase nada malo, pero es alguien que no quiero porque me hizo mucho daño en su momento y no se me olvida. Aunque la salude no me olvido de lo que pasó ni se lo perdono", comentó Marthita.