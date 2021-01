Paty Navidad: Tras suspensión de su cuenta en Twitter, abre nuevas y se las vuelven a suspender

Ciudad de México.- Con todo lo ocurrido este fin de semana, la actriz mexicana Paty Navidad parece ser una persona que difícilmente se rinde, pues su cuenta en Twitter fue suspendida, por lo que ella no dudó en hacerse una nueva para seguir manteniéndose comunicada con sus fans y compartir su opinión.

Navidad compartió la noticia señalando que ya tenía una nueva e inclusive dejó a través de una fotografía cual cuenta era. Además, no perdió la oportunidad de reflexionar un poco alegando que es una oportunidad de evolucionar y que iba en contra de la censura a la libertad de expresión.

Lee también: "¿Qué creen?": Paty Navidad regresa a Twitter tras bloqueo y manda recadito a haters

Les tengo una noticia para todos los que me quieren o me odian, ¿Qué creen? YA TENGO NUEVA CUENTA EN TWITER QUE TANTO ME EXTRAÑA, @patynavidadnew. Aquí al lado les dejo la foto de la cuenta que es, ya que la palomita azul voló y no aparece ahí... Nunca nos rindamos ni tengamos miedo a la libertad de volver a empezar con más fortaleza, cada día de vida es una gran oportunidad para evolucionar, construir y crear de nosotros algo mejor", escribió