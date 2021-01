Sergio Sepúlveda estalla en vivo y revela que deja 'VLA' porque tiene Covid-19: "Estoy enojado"

Ciudad de México.- Durante la mañana de este lunes 11 de enero el conductor Sergio Sepúlveda de nueva cuenta estuvo ausente en el inicio de Venga la Alegría y pocos minutos después hizo un enlace para informar que tenía coronavirus.

A través de la videollamada que realizó desde su casa, el también productor de TV Azteca comentó que sus síntomas han sido muy leves y que se encuentra bien hasta estos momentos.

Sergio aseguró que se sentía mucha rabia por haber resultado positivo a Covid-19 pues él ama trabajar y le duele no estar en el foro. Además, destacó que ha sido sumamente responsable y solo sale de su casa para ir a su empleo en la televisora.

Hice las cosas bien, ya estoy con atención médica y el oxímetro es mi nuevo mejor amigo, no hay que permitir que los pulmones se inflamen y también me estoy tomando la temperatura. Ayer me hice una placa y mis pulmones están bastante bien, hasta el momento. Estoy más enojado que otra cosa", añadió.