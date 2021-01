Ángela Aguilar enamora a fans al posar divinamente en 'outfit' blanco: "Bella"

Ciudad de México.- La guapa y talentosa cantante de regional mexicano, Ángela Aguilar, ha logrado enamorar a más de uno de sus millones de seguidores en Instagram, al posar para la red social de una manera completamente divina, logrando cautivar en un perfecto 'outfit' blanco, con el que deleita la pupila de todo el que la ve.

Aguilar divinamente, ha deleitado la pupila de sus fieles fans que nunca dudan en expresarle su admiración y le hacen ver lo hermosa que se luce con su impecable sentido de la moda, su maravillosa voz y su increíble cuerpo que en más de una ocasión ha dejado boquiabiertos a todo aquel que la ve.

La joven y guapa cantante enamoró al compartir una foto desde los terrenos de la hacienda Aguilar, mientras que posa sentada en una silla de madera junto a su adorable mascota, luciendo de lo más hermosa, logrando maravillar a sus seguidores enfundada en una preciosa blusa blanca con estampados floreado que combinó con unos jeans vaqueros.

Pero sin duda alguna, lo que más ha cautivado a sido la manera en la que presume su increíble belleza con un ligero maquillaje y una coqueta mirada, provocando que sea acreedora de miles de halagos sin duda alguna.

Reina hermosa", "Me encanta como te ves", "Preciosa", "Pareces una princesa", "Tan hermosa como talentosa", "Te amo, soy tu fan desde siempre", "Divina", "Diosa hermosa", "Hermosa", "Me encantas", "Eres la mejor", "Ya te extrañabamos", "Me encantas", fueron algunos de los comentarios a la famosa cantante.