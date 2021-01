Ariel Miramontes, 'Albertano', habla del Covid-19 y cómo descubrió que lo tenía

Ciudad de México.- Con la llegada del Covid-19, varias celebridades se han visto afectadas, pues los contagios se llegaron a propagar prácticamente por todos lados.

Quien recientemente habló de su experiencia con la enfermedad viral, fue el famoso actor, Ariel Miramontes, también conocido como 'Albertano', quien contó a los medios como fue que se enteró de que era portador del coronavirus.

Lee también: Elenco de 'María de todos los Ángeles' se reúne y los fans piden una tercera temporada

Afortunadamente fui asintomático, pero me entero por el protocolo que debemos llevar en el teatro, así me enteré, porque si no, ni me hubiera enterado, porque no tuve ningún síntoma afortunadamente, solo un poco de cansancio al final", contó.