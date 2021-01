'Exatlón': Keno Martell sufriría lesión y debería decirle adiós a TV Azteca

Ciudad de México.- Recientemente se ha revelado en una página de spoilers que dentro del Exatlón saldrá un hombre lastimado, el cual sería Keno Martell, lo que podría suponer su salida de la competencia de TV Azteca ya que también se ha dicho que el próximo eliminado será un hombre de 'Héroes'.

Recientemente la página de Just Keyla, manejada por la llamada 'Reina de los Spoilers', ha compartido en sus historias de Instagram un mensaje escrito totalmente en azul, señalando que Martell de los 'Héroes' se lesionara en la competencia.

Aunque aseguró sin dejar lugar a dudas que este se lastimaría, Keyla no mencionó en qué circuito o en que día sucederá, pero se espera que en los próximos días de más detalles al respecto, como si es él quien dejará el reality deportivo el próximo domingo 17 de enero, ya que se ha comenzado a rumorear que la eliminación de ese día será totalmente de hombres azules.

Hay lesionado y es Keno Martell", dice la imagen compartida por la 'Reina de los Spoilers'.

Cabe mencionar que hasta el momento la información antes mencionada no es más que un simple rumor ya que no ha sido revelada por una fuente oficial, como un productor del Ajusco y no podrá ser verificada hasta que esto suceda y se vea en el programa.