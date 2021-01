Julio Preciado habla sobre su crisis económica: "No me estoy muriendo de hambre"

Ciudad de México.- El cantante Julio Preciado fue demasiado directo con su respuesta luego de que hace algunas semanas se corriera el rumor de que el cantante se encontraba al borde de la quiebra tras los estragos de la pandemia y sus dificultades de salud.



Según Agencia México, los rumores llegaron a incomodar al artista que perteneció a la Banda El Recodo, ya que estos aseguraban que estaba pasándola muy mal económicamente y que por ese motivo había decidido que iba a vender una de sus residencias más preciadas, por lo que optó por explicar su situación en entrevista para el programa Ventaneando.

No me estoy muriendo de hambre, la venta de la casa la tenía planeada ya hace 3 o 4 años, estamos nada más Yuliana, Lorena y yo, así que no tiene caso tener una casa a la cual ni le damos uso”, explicó.