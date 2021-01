Kevin Feige, presidente de Marvel Studios habla sobre traer de regreso las series de Netflix

Estados Unidos.- El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, no descarta un resurgimiento de las serie Marvel que fueron lanzadas en Netflix, y que podría traer principalmente a los personajes 'Daredevil' de Charlie Cox y 'Jessica Jones' de Krysten Ritter al Universo Cinematográfico de Marvel.

Esto se debe a que el medio Deadline le preguntó a Feige sobre si las series de Marvel de Netflix podrían regresar o no, Feige dejó la puerta abierta en su respuesta, comentando que el tiempo lo diría todo y que hay grandes posibilidades de que en un futuro eso pueda ser posible.

Bueno, ciertamente has visto lo que anunciamos en Comic-Con hace un año y medio y en Disney Investor Day unos pocos semanas atrás, ese es nuestro enfoque. Pero he estado en Marvel el tiempo suficiente como para no decir nunca nada ".