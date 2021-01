Kim Kardashian modela para Instragram y presume que deja su vida de casada atrás

Estados Unidos.- Kim Kardashian se hizo algunas fotos rápidas bastante coquetas para su regreso a Instagram el pasado lunes, horas antes de que estallaran los rumores de divorcio con el controversial rapero Kanye West, con el cual comparte cuatro hijos.

Después de permanecer relativamente inactiva en las redes sociales durante la semana pasada cuando se supo la noticia de su posible separación inminente de su esposo rapero, Kardashian, había compartido algunas fotos para promocionar el lanzamiento de la última colección de SKIMS, pero lo sorprendente de esto, es que aparecía sin ni uno de sus anillos de matrimonio, pero desde la sorprendente noticia, la socialité decidió eliminar las fotos.

Desde entonces, la foto se eliminó de su cuenta de Instagram, pero aún permanece en la cuenta de SKIMS, pero, no es raro que Kardashian deje su dedo anular al descubierto en las campañas y fotos promocionales para la marca, puesto que la estrella de Keeping Up With The Kardashians lo ha hecho previamente.

Sin embargo, cuando Kardashian subió a su historia de Instagram para compartir detalles sobre la nueva colección que estaba promocionando, parecía estar usando una simple banda de diamantes en una mano aunque no está claro si es o no su anillo de bodas con Kanye West.