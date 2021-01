Mayra Rojas habla de la extorsión que sufrió luego de que hackers tomaran su cuenta de Instagram

Ciudad de México.- El pasado diciembre, la famosa actriz, Mayra Rojas, sufrió el hackeo de su cuenta personal de Instagram, hace poco reveló que desde Turquía fue extorsionada para recuperarla nuevamente.

En su reciente entrevista con el programa de espectáculos, De Primera Mano, contó como fue que esto le sucedió, además de alertó a la gente para que no pasen por lo mismo.

Lee también: Mayra Rojas cuenta cómo es que la hija de su hermana Lorena toma el tema de la adopción

Ahí fue inocencia mía porque mi Instagram tenía varios videos de pedacitos de la telenovela que hice Como tú no hay dos y yo empecé a subir imágenes mías dentro de la novela que obviamente decían que por ejemplo en Chile no se podían ver porque son propiedad de Televisa y que estaba incurriendo yo en un derecho de autor".

Podría interesarte: "La gente juzga sin saber": Ex de Xavier Ortiz confiesa que también ha padecido depresión

La artista mencionó que sintió bastante temor, pues la hicieron sentir que estaba haciendo algo malo, por lo que siguió las indicaciones que le brindaron al depositar todos sus datos en un link que le hicieron parece bastante fidedigno.

No obstante, esto solamente fue el anzuelo para que pudieran hacerse con su cuenta. Todo comenzó a tornarse difícil, cuando comenzó a sufrir extorsiones para presuntamente regresarle su perfil.

Me mandaron un mensaje a mi teléfono diciéndome 'tenemos tu cuenta' y después descubro, ya que logré recuperar mi cuenta, me costó mucho trabajo, es que en Turquía se están dedicando a cometer fraude, pedirte dinero para recuperar tu cuenta y obviamente la gente que me ayudó a recuperarla me dijo 'ten mucho cuidado porque empiezan a pedirte dinero'".