'Morbius': La próxima película de Jared Leto en problemas y cambia nuevamente de fecha

Estados Unidos.- Si hay algo que afectó bastante a los amantes del cine en 2020, fue el hecho de que muchas de las películas más esperadas del año, fueron retrasadas debido a la terrible contingencia ocurrida por la pandemia del coronavirus, que evitó que muchas personas asistieran a los cines.

Y a pesar de que el 2021 va iniciando, todo parece indicar que algunas cosas seguirán igual, debido a que Morbius, la próxima película protagonizada por el icónico actor estadounidense, Jared Leto, se ha retrasado nuevamente, cambiando su fecha para el 19 de marzo al 8 de octubre de este año.

Morbius ahora se enfrenta a The Addams Family 2 en ese mismo fin de semana de estreno, mientras que otras películas que saldrán este octubre incluyen Dune, Halloween Kills, The Last Duel y Snake Eyes. Sin embargo, las cosas pueden cambiar para todos los estrenos.

Lo interesante de esta película, es que se enfocará en el universo de 'SpiderMan' y contará la historia de uno de sus villanos más icónicos, 'Morbius', el cual es un doctor que tras sufrir una enfermedad en la sangre y fallar al intentar curarse, se convirtió en un vampiro.