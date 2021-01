Tras dejar Televisa, Gabriela Goldsmith se registra como precandidata de Morena en Naucalpan

Naucapalcan, Estado de México.- Luego de dejar las filas de Televisa desde hace un par de años, la exactriz Gabriela Goldsmith presumió en sus redes sociales que está a punto de incursionar en la política de México.

La famosa es recordada por participar en importantes melodramas como Lo imperdonable (2015), Quiero amarte (2013-2014) Amores verdaderos (2012-2013), Mañana es para siempre (2008) Destilando amor (2007) Amarte es mi pecado, El Engaño, María Mercedes, entre otras.

También lee: Escándalo en Televisa: Acusan a Cecilia Galliano de robar 100 mil pesos a colegas

Sin embargo, desde hace 5 años Gabriela se retiró del medio artístico para dedicarse de lleno a la labor social y ahora dio la sorpresa de que busca un puesto en la política.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Goldsmith publicó un video para anunciar a sus miles de admiradores y fans que ya era precandidata y agradeció a Morena por confiar en ella.

También lee: De Televisa a la política: Carlos Villagrán ya es precandidato a gobernador en Querétaro

He tomado la mejor decisión en mi vida, tengo 2 años integrada en la administración del municipio de Naucalpan, y mis amigos de Morena me han permitido que me inscriba como precandidata a aspirante de la candidatura", dice.