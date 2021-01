Vicente Fernández golpeó a 'El Potrillo' en pleno programa por "no gustarle cantar"

Ciudad de Médico.- Alejandro Fernández es uno de los cantantes que en más de una ocasión ha demostrado el amor por lo que hace, motivo por el cual sus seguidores jamás habrían imaginado lo que paso en sus inicios.

A través de Twitter es donde se reveló un video donde se aprecia claramente como Vicente Fernández golpea a 'El Potrillo' cuando este se encontraba en sus inicios en la música y la presentadora preguntó sobre su gusto por la carrera.

Fue Verónica Castro quien conseguiría que Alejandro fuera avergonzado de tal manera pues esta le pregunto "¿y de verdad no te gusta cantar?", a lo que el hijo menor de Vicente responde "poquito", siendo la respuesta la que hizo que 'Chente' le metiera tremendo golpe en la cabeza.

"¿Te gusta o no te gusta?", le dice el charro por lo que su hijo no pudo negarse una vez y más y solo dijo "si me gusta", ya que miles de televidentes presenciaron y siguen presenciando este acto.

