VIDEO: Galilea Montijo niega rotundamente su enemistad contra Marisol González

Ciudad de México.- Recientemente, el famoso periodista de espectáculos, Alex Kaffie, revivió la presunta enemistad entre Galilea Montijo y su compañera de trabajo, Marisol González en su columna Sin Lisonja.

No obstante, en su reciente encuentro con los medios de comunicación, la bella presentadora del programa matutino, Hoy, desmintió todo, asegurando que no hay pleito como tal entre ellas.

Yo conozco a Marisol desde que iba acompañando a no recuerdo a quién en Vida TV, o sea imagínate desde dónde la conozco… y nada, lo que pasa es que probablemente es porque no nos toca mucho interactuar a cuadro, pero eso no quiere decir que nos llevemos mal. Ya a nuestra edad andarnos peleando como chiquillas de kínder está medio feo", mencionó.