Zendaya admite que ignoró bastantes papeles durante el 2020 por ser 'aburridos'

Estados Unidos.- Recientemente, la actriz Zendaya Coleman, reveló que pasó gran parte de el año pasado rechazando guiones, esto se debe a que ella consideraba que eran personajes femeninos unidimensionales cuyo único propósito en la historia era servir a los hombres.

La actriz también comentó que su más reciente cinta, Malcom & Marie, fue una gran oportunidad oportunidad para ella, debido a que el director de la misma, le dio bastante libertad con respecto a las grabaciones y le también le escuchó bastante con respecto a sus opiniones, por lo que no dudó comentar al respecto.

Estoy agradecido de que Sam Levinson me escuche, porque a veces puedes sentir que la gente no te escucha, o que la gente no acepta tu opiniones. Especialmente siendo una mujer joven en esta industria, una joven mujer negra en esta industria, su opinión no se toma tan en serio".