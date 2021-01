Afirman que Kim Kardashian está indecisa de terminar su matrimonio con Kanye West

Estados Unidos.- Hace una semana, se corrió el rumor de que Kim Kardashian y Kanye West habían decidido divorciarse, luego estar viviendo semanas separados tras haber tenido un año bastante difícil para los dos por los problemas de bipolaridad del rapero.

Sin embargo, las cosas pueden estar un poco diferentes, debido a que una fuente cercana a la estrella de Keeping Up With The Kardashians, confesó que la empresaria todavía ha estado luchando por decidir si terminar o no su unión de casi siete años con West.

Lee también: Kylie Jenner desata controversia por aprovecharse de la pandemia con su gel antibectarial

El matrimonio de Kim y Kanye está más allá de la reparación... Kim ha superado el caos de Kanye, y en este punto solo quiere concentrarse en los niños y en su propia vida".

A pesar de que algunas fotos compartidas en redes sociales mostraban unas vacaciones familiares muy felices en Wyoming y Colorado el año pasado, las fuentes dicen que Kardashian estaba realmente preocupada cada vez más por el comportamiento de West.

Te podría interesar: Kim Kardashian modela para Instragram y presume que deja su vida de casada atrás

Entre algunas de las polémicas que llevaron a que se destaran rumores de divorcio está incluida la improbable carrera presidencial de West y declaraciones controvertidas y públicas sobre el aborto, Kris Jenner y su matrimonio con Kardashian. Sin embargo, todo sigue en rumores y ni uno ha declarado al respecto.