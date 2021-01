Eiza González recibe fuertes críticas por hablarle en inglés a reporteros latinos

Los Ángeles, EU.- La actriz mexicana Eiza González se encuentra en el ojo del huracán, pues recientemente fue abordada por periodistas hispanos a quienes, en lugar de hablarles en español como ellos lo hacían, optó dirigirse a ellos en inglés.

Un video muestra el momento en que la estrella de Hollywood camina por las calles de la ciudad de Los Ángeles, California mientras distintos medios de comunicación se acercan a ella. Sin embargo, la artista no se detuvo para hablar con ellos y pidió que le dieran algo de espacio.

Pero el verdadero problema no fue ese, sino que la joven fue entrevistada en español y sus respuestas fueron en inglés en todo momento, lo que generó bastantes críticas por parte de usuarios y seguidores de la actriz, quienes aseguran que empieza a "olvidar sus raíces".

Tras este desafortunado encuentro, Eiza no se quedó callada y a través de Twitter respondió al asunto y advirtió que mostraría el video completo para exponer su versión de los hechos, pues asegura que los medios manipulan la información, para afectar a su imagen pública.

Generalmente no respondo mensajes como este. Pero para que vean como solo se tiene un lado de la historia, no hay que creer todo lo que se ve. Voy a compartir el video sin editar como lo hacen en esos programas de chismes. Y verás, uno, por qué no respondo; dos, el único momento que hablo es darle las gracias a la persona que pidió respeto de mi espacio en medio de una pandemia”, escribió la famosa.