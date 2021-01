Estrella, la exalumna de 'La Academia', se aleja de la música para emprender nuevo proyecto

Ciudad de México.- Estrella Veloz, la famosa exalumna de la primera generación de La Academia, ha decidido dar un cambio a su carrera, pues dejó de lado la música por un momento para ahora ser una coach financiera.

Además, incursionó en la literatura, luego de que publicara su primer libro, Los secretos para tener tu libertad financiera acelerada, el cual aborda los temas correspondientes a su nuevo oficio.

Lee también: Exalumna de 'La Academia', revela que su hija recién nacida sigue delicada de salud

En su entrevista con la revista TV Notas, la cantante confesó que, a pesar de ser tiempos difíciles, no ha desistido, además de que la pandemia de Covid-19 no le ha afectado mucho, pues ella es bastante hogareña.

También contó como fue que se fue encarrilando al mundo de las finanzas, pues ha sido algo en lo que ha tenido que irse preparando:

Podría interesarte: Jolette, de 'La Academia', se defiende de los ataques recibidos por estar contra el aborto

Me he preparado mucho porque yo empecé a coachear a amigos del medio artístico, hay unos muy buenos alumnos, otros regulares y otros muy malos, y me di cuenta que yo podría enseñar, que podía tener buenos resultados, por eso me terminé de preparar, tengo más de 15 años en el mundo de la inversión, invierto en la bolsa, en bienes raíces".