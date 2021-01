Famoso vecino del Príncipe Harry afirma que luce un irreconocible cambio de 'look'

Estados Unidos.- Todo parece indicar que el hijo de la icónica Princesa Diana de Gales, el Príncipe Harry, sigue los pasos rebeldes de su madre e inclusive tiene un nuevo y radical cambio de 'look', según mencionó un famoso y reconocido actor, quien resulta ser vecino de Harry.

Fue Rob Lowe, quien reveló durante una aparición en The Late Late Show With James Corden que creía haber visto a su nuevo vecino real conduciendo en su vecindario de Montecito, lugar donde se mudó durante el año pasado en compañía de Meghan Markle y su hijo Archie.

Me encontré con su compatriota, el tesoro inglés, el príncipe Harry, en el semáforo hace 10 minutos... Vive a una milla de mí. Ha sido muy solitario. Verlo en el vecindario es como ver al Monstruo del Lago Ness, y finalmente lo vi. Finalmente lo vi conduciendo su auto", dijo Lowe a Corden

Tras mencionar su casual encuentro con el nieto de la Reina Isabel II, Rob hizo una declaración a James sobre que le pareció verlo incluso con una "cola de caballo", ya que incluso pudo percatarse que su cabello había crecido mucho los últimos meses.

Fue muy, muy rápido, no me cites por completo, pero parecía que llevaba una cola de caballo... Solo estoy diciendo. Me pareció un observador casual que su cabello había crecido mucho y estaba muy apretado por lo que solo puedo asumir que era una cola de caballo."