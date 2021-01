Juliana Figueroa manda recadito a sus hermanos por la herencia de Joan Sebastian: "Prepárense"

Ciudad de México.- Juliana Figueroa, hija menor de Joan Sebastian, mediante una entrevista compartida por el programa Hoy ha advertido a sus hermanos, Julián, José Manuel, Zarelea, Marcelia y Deyave, que va a pelear por lo que le corresponde de la herencia del cantautor y le recomienda que se "preparen" pues no se va a rendir nunca.

Figueroa hace varios días aseguró que ya se habían repartido bienes de su Joan y a ella no le habían dado nada, asegurando que los otros hijos de este se reunieron con abogados sin pedir su asistencia y no la han tomado en cuenta para nada en la herencia.

Conté simplemente mi realidad, que a mi no me han dado ninguna parte de lo que se han repartido, carros, terrenos, joyas y muchas otras cosas, y como yo sí sé y tengo claro que ellos sí se repartieron eso, digo, 'pues oye, ¿dónde está mi parte?', así tristemente son mis hermanos conmigo, prefieren pagarle un abogado que darme a mí lo que me pertenece", dijo Juliana.

La joven aseguró que a cada uno de sus hermanos se les respetó las propiedades que ya tenían como Juliantla, que asegura le pertenece a José Manuel, tras lo que sacó a relucir que esta era la demostración que nunca hubo una relación como hermanos y que Manuel y Julián sí estaban enemistados, incluso antes del fallecimiento de su padre.

Yo no tengo relación con mis hermanos, no la he tenido en mucho tiempo, y ni la tuve cuando mi papá estaba vivo, nadie se lleva, y por fuentes de la familia y fuentes cercanas, me han dicho que se comen entre ellos para obtener un pedazo. (Sobre José Manuel y Julián) yo nunca he visto que se lleven como hermanos, ni tampoco he escuchado, porque como yo pensé que tenía una buena relación con Julián, él me platicaba sus cosas, y él nunca me dijo ‘yo me llevo bien con José Manuel’, sino siempre fue lo contrario