Lupita Jones aclara todo sobre sus 'problemas' con Televisa y TV Azteca

Ciudad de México.- La polémica actriz y exMiss Universo, Lupita Jones, recientemente estuvo en el programa El Minuto que Cambió mi Destino y lo más honestamente posible le reveló a Gustavo Adolfo Infante todo respecto a los supuestos problemas que tiene con Televisa y TV Azteca.

Como se recordará el 2020, Jones estuvo en una fuerte polémica tras acusaciones de maltrato por parte de Sofía Aragón, además de que supuestamente esto habría llevado a que sus tratas con la televisora San Ángel y el Ajusco se debieron a esto y al salir de ambas cadenas fue en malos términos, lo que ella negó rotundamente, aunque admitió que era difícil no tenerlos de su parte.

Yo recibía un sueldo por parte de Televisa en su momento, y el negocio pues era de la televisora, la comercialización del tiempo aire, de los espacios de publicidad, la venta de la sede, eso generaba un buen negocio. De pronto cuando ya no tienes el respaldo y la oportunidad de comercializar a esa escala pues ya no es tan buen negocio y te lo puedo decir, estos últimos tres años para mí no ha sido negocio para nada, yo no he ganado un peso", señaló Lupita.