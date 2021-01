Mariana Echeverría se separa de su bebé para volver a trabajar en 'Me Caigo de Risa'

Ciudad de México.- El pasado mes de diciembre, la actriz de televisión, Mariana Echeverría, sorprendió a todo el mundo, luego de que logrará dar a luz a su primer hijo, Lucca, quien llegó a ser una gran bendición para ella y su esposo, el futbolista, Oscar Jiménez.

Aunque ya ha podido disfrutar de esta nueva etapa como mamá, la artista comentó que ahora tendrá que alejarse un poco de su bebé, pues está por grabar la séptima temporada del exitoso programa, Me Caigo de Risa.

A su salida de los foros de Televisa, Mariana mencionó que quisiera poder disfrutar más tiempo de su pequeño, sin embargo, ahora reconoce que es tiempo para trabajar y solo le queda esperar llegar a casa para poder estar con él.

Ha sido muy difícil, pero gracias a Dios la libre y ahorita me gustaría que mi hijo estuviera aquí conmigo y no dejarlo en mi casa, pero prefiero tenerlo en casa guardadito para que no vaya a pasar nada", dijo Mariana.