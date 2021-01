Maribel Guardia y Julián Figueroa responden a la hija de Joan Sebastian que pelea herencia

Ciudad de México.- La polémica sobre la herencia de Joan Sebastian sigue y ahora se sumaron a las respuestas, Maribel Guardia y su hijo Julián Figueroa para no guardar más silencio y deslindarse de lo que le acusó una de las hijas menores.

Fue para una entrevista brindada a Primera Mano que el hijo de la costarricense decidió hablar para informar que no tiene nada que decir de Juliana Figueroa pues no se mantiene cerca a ninguno de los hermanos, "o único que puedo decir es que es una niña preciosa, yo la quiero muchísimo y que siempre va a tener un lugar en mi corazón. Jamás diré algo malo de ella, por ninguna razón".

Mientras que respectó a la herencia, Julián mencionó "como no hay testamento, no sabemos qué es para quien, porque mi papá estuvo con Juliana, pero también estuvo con Zarelea", pero respecto a lo que según estos poseen, aclaró su situación "yo tengo relojes que me regaló mi papá y de ahí en fuera no sé. Los que yo tengo son relojes que mi papá me regaló el momento que yo nací y en mis cumpleaños".

Pero quien no se pudo quedar callada a la situación fue Maribel Guardia, "de la herencia no sé absolutamente nada. La herencia que yo sepa no se ha repartido todavía entonces yo creo que deben hablar con los hermanos que son los que saben. Julián se lleva muy bien con sus hermanas, en general y a Juliana tiene mucho tiempo de no verla porque vive en Estados Unidos, pero él la adora, habla bellezas de ella".