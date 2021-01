Marisol González niega rotundamente que su chofer la contagiara de Covid-19

Ciudad de México.- La guapa conductora de Hoy, Marisol González, regresó a sus labores, luego de que ella y su marido salieran adelante ante su contagio por Covid-19.

En su reciente encuentro con los medios, la joven contó como fue que padeció la enfermedad viral, pues aunque temió sufrir grandes estragos por sus padecimientos, señaló que estos fueron leves.

Lee también: VIDEO: Galilea Montijo niega rotundamente su enemistad contra Marisol González

Pesé que me iba a sentir un poco más cansada, pero me dijeron que a lo mejor después voy a sentirlo, ahorita gracias a Dios no lo sentí, tal vez de lo mismo que estaba contenta de regresar, pero agradezco que todo salió bien", dijo González.