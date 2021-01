No solo con Camila, Príncipe Carlos le habría sido infiel a Lady Di con la niñera de sus hijos

Reino Unido.- Recientemente el medio Quien ha señalado que Lady Di no soportaba a la niñera de sus dos hijos, el Príncipe William y el Príncipe Harry, debido a que supuestamente su exesposo, el Príncipe Carlos, no solo le fue infiel con Camila Parker Bowles, sino que también habría tenido un amorío secreto con ella.

Tiggy Legge-Bourke, en el año 1993, poco después de que se revelará que la Princesa Diana y el duque de Cornuellas iban a separarse, fue contratada por el primogénito de la Reina Isabel II para que cuidara de los ahora duques de Sussex y de Cambridge, lo que al parecer no le cayó nada bien a la madre de los jóvenes príncipes ya que creía que había algo más que una relación profesional entre su ex y ella.

Según lo informado por el medio antes mencionado, la Princesa de Gales no soportaba a Tiggy debido a que le decía "mis bebés" a los hermanos, fumaba en su presencia, algo que a la mujer le tenía muy sin cuidado y que en varias ocasiones lo dejo ver al decir que ella les daba lo que "necesitaban", no como la ahora fallecida royal.

Les estoy dando lo que necesitan en esta etapa: aire fresco, un rifle y un caballo. Ella les da una raqueta de tenis y un cubo de palomitas en el cine”, dijo en alguna ocasión Legge.

Pero al parecer no solo fue la cercana relación con sus los ahora esposos de Meghan Markle y Kate Middleton que harían que Lady Di no pudiera tolerarla, al grado de no querer que estuviera cuando le marcaba sus hijos, pues aseguran que Diana estaba tan convencida que Carlos estaba enamorado de ella de tal manera que pensó que se casarían e incluso que ella estuvo esperando un hijo de este, o al menos eso aseguró Paul, el exmayordomo de la querida royal.

Estás declaraciones pusieron en problemas a Diana, y que con ayuda de la Reina Isabel II y un abogado hicieron que la ex de Carlos se retractara y pidiera disculpas y se retractara.

Cabe mencionar que estos rumores no inmutaron a la familia real, pues pese a que en 1999 la niñera dejo de trabajar para ellos después de casarse, Harry siguió en contacto y con una buena relación que se hizo evidente cuando fue invitada a la boda de este y la duquesa de Sussex, al igual que en el bautizo de su primogénito, Archie.