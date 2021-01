Actriz revela que antes de llegar a Televisa y TV Azteca no tenía "ni para darle de comer" a su hijo

Ciudad de México.- Durante la cuarta entrega de la entrevista En Sus Batallas a Liliana Arriaga, la querida actriz confesó lo difícil que fue ser madre soltera de su primer hijo y reveló la razón por la que casi se separa de su actual esposo Tizoc Valencia.

Frente a las cámaras de Venga la Alegría, la comediante mexicana contó que cuando salió embarazada de su primer hijo Miguel Ángel, ella no era una personalidad del medio artístico y tuvo que vender ropa de segunda mano para sacar adelante a su bebé.

Me encontré sola, luego no tienes ni para darle de comer, de dónde iba a sacar para los pañales, para la leche, yo no estaba trabajando en esto de la artisteada... pues mi abuelita me compraba ropa de segunda mano y la cocíamos y la vendíamos pues para que me ayudara, para yo salir adelante", contó con la voz desgarrada.