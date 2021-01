Alejandro Camacho se niega a hacer teatro en streaming, pues "no le gusta"

Ciudad de México.- Con la llegada de la contingencia por Covid-19, miles de eventos se vieron frustrados o pospuestos para nuevas fechas, sin embargo, el teatro acabó por cerrarse durante una larga temporada de varios meses.

Esto ha hecho que varias producciones y artistas buscarán llevar las puestas en escena a lo virtual, realizando funciones de teatro vía streaming, modalidad a la cual, tanto varios actores como actrices han ido acoplándose.

No obstante, esto pareciera no ser del agrado del gremio artístico, pues en su reciente encuentro con los medios, el primer actor, Alejandro Camacho, aseguró no estar del todo de acuerdo con esto.

No, por streaming no me gusta, me gusta más en vivo, me esperaré… para eso tenemos el cine y la televisión, que son medios fríos”, dijo Alejandro.

El primer actor de Televisa señaló, que hasta el momento no le han ofrecido incursionar en este nuevo medio, sin embargo, explicó no lo tomaría al no ser de su total agrado.

Por otro lado, también habló de la vez que enfermó por Covid-19, contagio del cual salió bien librado y no ha presentado secuelas hasta el momento.