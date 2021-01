Alfonso Waithsman se niega a hablar sobre los gastos de Angélica Rivera en sus vacaciones

Ciudad de México.- Recientemente, la famosa actriz y exprimera dama de México, Angélica Rivera, fue ampliamente criticada junto con sus hijas, por su viaje a Aspen, Colorado, en Estados Unidos, pues se le vio de compras en tiendas exclusivas.

Ante esto, miembros de la prensa aprovecharon su encuentro con el maquillista de la farándula, Alfonso Waithsman para preguntarle sobre 'La Gaviota', pues se conoce que ambos tienen una buena amistad.

Sin embargo, lo que no esperaban los reporteros, fue que el estilista se negaría a responderles, pues indicó, que a él no le concernía el hablar de estos temas, además señaló desconocer sobre el viaje.

No me concierne a mí hablar de los demás, yo puedo compartir con todos ustedes, les agradezco y todo eso, pero yo no puedo saber cuanto gastó otra gente, ni estaba yo ahí, ni sé si es verdad o son suposiciones, un chisme o etc.", dijo Alfonso.