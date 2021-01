Aracely Arámbula podría demandar a la producción de 'Luis Miguel: La Serie' si usa su imagen

Ciudad de México.- Guillermo Pous, representante legal de la actriz Aracely Arámbula, dejó en claro que 'la chule' no está dispuesta a que su imagen se vincule al contenido realizado por Netflix para Luis Miguel: La Serie, tal y como lo informó el periodista Gil Barrera a través de su cuenta de Twitter.

Tras la publicación queda claro que Arámbula podría proceder legalmente si los productores de la serie hacen caso omiso a su advertencia, luego de que el pasado mes de septiembre se rumorara que entre los personajes de la segunda temporada de Luis Miguel, La serie destacaba el de 'Azucena' interpretado por la actriz Teresa Ruiz.

Este personaje vendría a encajar como Aracely Arámbula, expareja del cantante y madre de sus dos hijos más pequeños,y fue a principios del años pasado cuando la bella intérprete se puso "el huarache antes de espinarse":

No voy a salir en esta temporada, está confirmado. Ya me lo dijeron que no voy a salir ni mis hijos. Mi nombre no puede salir y fueron muy amables en avisarme que no salimos, porque no me interesa salir en la serie. Entonces en esta segunda temporada no salimos, espero que en la tercera tampoco", comentó en febrero del 202o.