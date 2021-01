'Capitán América' regresaría al MCU: Chris Evans en pláticas para un posible regreso a Marvel

Estados Unidos.- La tarde de este jueves 14 de enero se ha comenzado el rumor de que el guapo y talentoso actor, Chris Evans, se encuentra en negociaciones con productores de Marvel para regresar nuevamente como el 'Súper Soldado' al MCU, por lo que el final de Avengers: Endgame podría no ser su última aportación a la gran franquicia que pertenece a Disney.

Según informes de Deadline, Evans nuevamente podría ponerse el traje de superhéroe en dos proyectos que la empresa se encuentra preparando, aunque estás no serían películas por separado de este famoso y querido personaje, sino que aparecería en un papel secundario como 'Iron Man' en Spider-Man: De Regreso a Casa.

De ser así se dice que 'Steve Rogers' podría ser el mentor de 'Falcón', a quién le entregó su escudo, en su versión de adulto mayor dentro de a serie The Falcon and the Winter Soldier, o probablemente mostraran como es que viaja alrededor del multiuniverso para regresar las gemas del infinito del lugar donde las tomaron.

Otra interesante teoría que se ha presentado ante este rumor es que podría ser el mentor de 'América Chávez', conocida también como 'Miss America', la cual será interpretada por Xochitl Gomez en su participación en Doctor Strange: In the Multiverse of Madness.

Cabe mencionar que hasta el momento esto permanece únicamente en calidad de rumor, ya que ni la productora o el mismo Evans han salido para confirmar o negar dichas negociaciones, pero se espera que muy pronto se sepa con mayor seguridad que es lo que sucederá.