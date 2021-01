Eiza González: En 2017 también ‘olvidó’ sus raíces mexicanas; así fue la polémica

Ciudad de México.- Recientemente la famosa actriz mexicana que ha triunfado en Hollywood, Eiza González, se encuentra en medio de una polémica por supuestamente olvidar hablar español, sin embargo, no ha sido la primera vez que la acusan de 'olvidar' sus raíces mexicanas ya que en el 2017 paso por algo similar.

En el año 2017, González participó en el filme de Hollywood, Baby Driver, y con ello comenzaron a 'lloverle' una gran cantidad de críticas porque escribía en sus redes sociales en inglés y sus fans le decían que la mayoría de estos hablaban español, acusándola de que había 'olvidado' de dónde venía.

Luego de múltiples señalamientos y miles de comentarios negativos en su contra, ella solo respondió que escribía en inglés porque "existe el botón de traducir", despertando aún más la indignación entre estos que no dudaron en 'devorarla' entre más críticas.

Sin embargo, para la actriz su comentario fue más que suficiente con respecto a dicha polémica, así que continúo con sus vida, compartiendo sus mejores momentos con fans, hasta que la halagaban o la criticaban aún más.

Cabe recordar que el pasado miércoles 13 de enero de este 2021, nuevamente se ha visto envuelta en un caso similar por haberle hablado en inglés a un reportero latino, lo que para el público fue una señal de que ya había olvidado sus raíces, a lo que ella ya respondió que no se debería de creer todo lo que ponen o muestran en los medios.

Generalmente no respondo mensajes como este. Pero para que vean como sólo tiene un lado de la historia. No hay que creer todo lo que hacen en esos programas de chismes. Y verás uno. Por qué no respondo", escribió en Twitter.