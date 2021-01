Exatleta de 'Exatlón' llega a 'VLA' y pide perdón a Pato Araujo por llamarlo "el cáncer de los rojos"

Ciudad de México.- Esta tarde de miércoles el programa Venga la Alegría volvió a retomar el tema de la polémica que se vive en las playas de Exatlón México: Titanes vs Héroes debido a las diferencias que hay entre Pato Araujo y Heliud Pulido.

En esta ocasión un hermano de Zudikey Rodríguez apareció como invitado en el matutino y a través de una videollamada salió a defender a la deportista, luego de que Pamela Verdirame la acusara también de provocar la fractura entre los rojos.

Los ánimos se calentaron durante la conversación y el conductor William Valdés estalló en contra del invitado, asegurándole que su hermana no era una blanca palomita.

Poco después apareció el exparticipante de Exatlón, Patrick Loliger, para ofrecer una disculpa a la familia de Pato luego de que el día de ayer miércoles tuviera una confusión y se refiriera a su amigo como "el cáncer de los rojos".

El querido atleta olímpico comentó que escuchó mal la pregunta y que jamás tuvo intenciones de hablar mal de Araujo, a quien considera como un buen amigo. Sin embargo, sí resaltó que considera que el 'Capitán Corajes' es demasiado competitivo y esto provoca que acarree problemas innecesarios.

Por último, Patrick hizo un llamado a los televidentes y seguidores de Exatlón México para que no sean tan crueles con los competidores, pues no deben olvidar que son humanos y no máquinas.