Foto: Selena Gomez regresa a sus raíces latinas y sorprende a sus fans con un nuevo proyecto

Estados Unidos.- Desde que debutó en el año 2002, la famosa cantante y actriz, Selena Gomez, quien recientemente ha incursionado como empresaria y productora, no ha dejado de cosechar éxitos en sus diferentes terrenos, lo que la ha convertido en una de las celebridades favoritas y de los que más seguidores tienen en Instagram. E inclusive, durante un tiempo, Gomez de 28 años, fue coronada como la reina de la ya mencionada aplicación.

Sin embargo, aún con todo sus logros, la exnovia de Justin Bieber, sigue manteniéndose con los pies en la tierra y recordando que detrás de su fortuna hay orígenes bastantes humildes, que incluso ella misma a comentado, pues durante una entrevista con Vogue, a finales de 2020, Selena habló sobre que su familia era inmigrante y que se sentía orgullosa de sus raíces mexicanas.

Cuando mi familia vino aquí desde México, echaron a andar mi historia americana, así como la suya. Soy una orgullosa miembro de la tercera generación mexicana-americana y el viaje de mi familia y sus sacrificios me ayudaron a llegar a donde estoy ahora", comentó

Recientemente, la interprete de Lose You To Love Me, nuevamente hace honor a la cultura que se le fue heredada y con entusiasmo compartió en sus diferentes redes sociales, que estaba por lanzar el tema De Una Vez, el cual estará completamente en español y según se especula, lanzará todo un álbum en el idioma.

De Una Vez, Esta noche. Presave ahora", escribió

Pero, esta no es la primera vez que Selena muestra interés por el idioma español, ya que incluso lanzó un comercial para la marca Pantene en 2016 donde lo hablaba. Además, en 2014, lanzó un cover que está disponible en YouTube del tema Bidi Bidi Bom Bom, de la difunta cantante Selena Quintanilla, de la cual ha demostrado ser fanática en varias ocasiones.