Leticia Calderón revela en Twitter: "mi familia y yo fuimos alcanzados por el Covid-19"

Ciudad de México.- A través de su cuenta oficial de Twitter, la actriz Leticia Calderón ha dado a conocer de último momentos, a todos sus seguidores, que contrajo el virus del Covid-19.

Un tuit compartido con un breve mensaje, es como la actriz de 52 años compartió su triste situación y asimismo, pidió a todos los fanáticos que le envíen sus mejores deseos:

Corazones. No inicie este año como me hubiera gustado. Pese a todos los cuidados varios miembros de mi familia, incluyéndome fuimos alcanzados por esta enfermedad, por lo que les pido me incluyan en sus oraciones. Gracias".