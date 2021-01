Paola Rojas preocuparía a todo Televisa por difícil momento para complacer a fans

Ciudad de México.- La guapa conductora, Paola Rojas sin duda tiene completamente consentidos a sus fans y demás usuarios de Internet, pero lo cierto es que muy pocos de estos conocen lo que hay detrás de lo que ella hace por complacerlos.

Hace aproximadamente cinco días la presentadora les compartió en su cuenta de Instagram un clip donde plasmó sus distintos estados de ánimo, sin mostrar lo que hubo detrás por lo que espectadores supusieron que todo estaba bien.

Paola no agregó mucho cuando les realizó esta publicación, pero fue hasta el pasado miércoles que en la misma red social plasmó que realmente se afrontó a un difícil momento pues dentro del foro de Televisa le costó bastante trabajo lograr que todo saliera bien.

"Aquí el Behind The Scenes de mi último Reels, no es fácil, pero hacerlos es divertido", agregó Rojas, luego que dejó ver que casi sufría una tremenda caída al finalizar el video con un ataque de risa.