¿Regresa a 'Ventaneando'? Pati Chapoy comparte foto junto a Atala Sarmiento

Ciudad de México.- Han pasado casi 3 años desde que Atala Sarmiento dejó el programa Ventaneando y esa misma cantidad de tiempo tuvo que pasar para que el público viera de nueva cuenta a Pati Chapoy y junto a su excompañera.

Y es que la cuenta oficial de Instagram del show de espectáculos compartió una fotografía en conmemoración del 25 aniversario de programa de TV Azteca en la que se aprecia a los conductores Daniel Bisogno, Pedro Sola, Atala y Pati durante un viaje a la playa.

Pati Chapoy también publicó una foto donde aparece Sarmiento, algo que sorprendió a sus seguidores y fanáticos, pues cabe recordar que ambas anfitrionas no quedaron en buenos términos tras la salida de la hermana de Rafa Sarmiento. Pues hicieron fuertes señalamientos y acusaciones.

En 2018, Atala reveló que todo se debió a una diferencia en relación con su contrato, el cual decidió no firmar porque había unos términos en los que no estaba de acuerdo. A lo que Chapoy le dijo que de no hacerlo no podría seguir en Ventaneando; y así sucedió.

Por su parte, Pati también dijo lo suyo y entre las declaraciones que más hicieron ruido estuvo una en la que aseguró que la llegada de Jimena Pérez ‘La Choco’ a "Ventaneando" había despertado envidia en Atala, un detalle curioso tomando en cuenta que ambas son cuñadas.