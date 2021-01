Rey Grupero interrumpe ronquidos de Cynthia Klitbo para reclamarle 'traición'

Ciudad de México.- Cynthia Klitbo y Rey Grupero siguen dando de qué hablar y al parecer los problemas dentro de la relación siguen pues el youtuber logró exhibir a su pareja al mismo tiempo que menciona a un posible tercero en la discordia.

Por medio de su cuenta de Instagram es donde la pareja de la actriz compartió un video donde exhibió a Klitbo pues ambos se encontraban recostados, pero la artista se encontraba al parecer bastante cansada ya que sus ronquidos iban al extremo.

Te puede interesar: "No es fácil estar con alguien más joven": Cynthia Klitbo sobre su noviazgo con Rey Grupero

Pero el Rey Grupero no le tuvo compasión y decidió despertarla para romper la tranquilidad con un "¿Quién es Enrique?", pero Cynthia no tenía ánimos de despertar, así que no lo tomó en cuenta, pero su novio le insistió un "dijiste Enrique te amo" a lo que esta le respondió "ay sí", continuando con su sueño.

Lee también: Vanessa Guzmán revela en 'Hoy' por qué no desmintió a Cynthia Klitbo cuando le dijo "soberbia"

Mientras que ante esta publicación sus seguidores y algunos otros usuarios de Internet no tardaron en reaccionar con la manera más graciosa e incluso quienes se mostraron molestos por la forma en que lograron exhibirla.