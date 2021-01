¿Se va a Televisa? Sofía Rivera Torres anuncia posible nuevo proyecto fuera de Imagen Televisión

Ciudad de México.- La famosa conductora de Qué Importa, Sofía Rivera Torres, se ha vuelto bastante popular por la gran cercanía que mantiene con sus seguidores a través de redes sociales, pues a través de Instagram suele compartir varias cosas de su vida.

En una pasada ocasión, la bella comunicadora les pidió a sus fans que le sugirieran temas para realizar algún posible proyecto, pues comúnmente suelen preguntarle de temas sobre dietas, ejercicio, moda y demás.

Lee también: "Seguiremos encerrados": Sofía Rivera Torres tras dar positivo a la prueba de Covid-19

Ahora, a través de sus historias, Sofía compartió que ya vio los temas que le comentaron, sin embargo, destacó que terminó por eliminar algunos al no ser experta en ellos, sin embargo, añadió que le encantaría un programa en el que se pudiera expresar al público como si fuera un amigo o amiga.

Tengo esta idea, de empezar un programa donde aborde todos estos temas que me han pedido, pero más que todo, lo que ustedes siempre dicen que les gusta es echar chisme, porque lo que yo más, más disfruto es echar desma… con ustedes y platicar, cuando me hacen preguntas".

Podría interesarte: Sofía Rivera Torres confiesa si estaría dispuesta dejar Imagen Televisión por Televisa

Entonces, me gustaría implementar eso ya oficialmente, echar cotorreo todo el tiempo y que escuchen todas las barbaridades que he vivido y he hecho y así básicamente", dijo Sofía.