Televisa, de luto: Tras confirmar problema marital, galán de novelas da trágica noticia

Ciudad de México.- Durante la noche de ayer miércoles 13 de enero el famoso actor cubano, Julio Camejo, empleo sus redes sociales para comunicar la sensible muerte de su madre, Gladys González, quien también era conocida como 'La Pura'.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, el conocido galán del melodrama La mexicana y el güero dio la lamentable noticia a través de un video en el que cuenta las mejores experiencias y momentos de su progenitora.

Camejo contó que su madre era profesora del Tecnológico de Monterrey a sus 83 años, además de que recordó que su mamá fue una gran bailarina y coreógrafa durante la época de la Guerra Fría.

El querido actor aseguró que sí siente "un vacío" tras la sensible partida de su madre y destrozado confesó todas las enseñanzas que le dejó "este pedazo de mujer".

Me enseñó a ser un buen padre pero sobre todas las cosas, me decía 'antes de pensar en tu bien personal, piensa en el bien de la gente' y me voy con eso, me voy con su alegría, con esa sonrisa, era la que me daba el ánimo cuando me sentía cansado", dijo Julio entre lágrimas.