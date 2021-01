'Ventaneando' emociona a la audiencia por posible regreso de Daniel Bisogno

Ciudad de México.- La tarde de este jueves 14 de enero, Ventaneando logró emocionar a la audiencia luego de revelar en sus redes sociales una fotografía del conductor más deseado, Daniel Bisogno.

Fue a través de Instagram donde se desató total controversia entre los usuarios de Internet y fieles seguidores del vespertino pues con el motivo de su 25 aniversario revelaron una fotografía del presentador en plena juventud.

@bisognodaniel siempre electrizante en #Ventaneando #25AñosYContando", se lee en el post.

Mientras que los internautas no se hicieron esperar para aparecer en la caja de comentarios y mostrarse respecto a esta publicación pues significó para ellos un posible regreso de Bisogno al programa.

Y es que los más fieles espectadores no han dejado de pedir con toda la esperanza que este regrese pues aseguran que desde que no esta el programa no es lo mismo y solo de va de mal en peor.