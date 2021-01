Anna Sarelly 'estalla' contra quienes la llamaron estafadora y se defiende en Instagram

Ciudad de México.- Luego de ser tendencia en Twitter y levantar polémica por vender vinos presuntamente de mala calidad, la youtuber Anna Sarelly da la cara a sus seguidores para aclarar y defender su situación.

Fue a través de su perfil en Instagram donde la joven emprendedora explicó que no fue un buen negocio, pues tuvo que regresar todo el dinero debido a los problemas surgidos en estos tiempos de pandemia, pues justo cuando ella lanza su marca de bebidas alcohólicas, el país entero se pone en semáforo rojo y complica todo.

Lee también: Acusan de fraude a la youtuber Anna Sarelly por vender botellas de vino en malas condiciones

Reveló también haber tenido problemas con la empresa encargada del servicio de paquetería y entrega, pues nunca le informaron que habían ocurrido problemas con sus entregas, argumentando que los paquetes que incluyen alcohol o líquidos no están bajo su responsabilidad.

Al final de cuentas no es echarle la culpa a terceros. Es mi marca, yo estoy dando la cara y vamos a hacer algo al respecto", señaló la joven.

Además señaló que durante varios días estuvo respondiendo a quienes cuestionaban por la entrega de su paquete, aclarando la situación y solicitando información para el reembolso total del dinero; aunque dijo muchas personas no querían el dinero, sino otro par de botellas a lo que respondió de momento, le es imposible, pues hubo sold out y no tenía producto en existencia.

También te podría interesar: 'Cancelan' a Anna Sarelly en redes por presuntos nexos de su suegro con prostitución

Sarelly expresó que a pesar de que las cosas se salieron de control, ella confía en que su producto es bueno y esta mala experiencia solamente le servirá para agarrar impulso y después regresar con todo, añadiendo que seguirá con su proyecto de marca de bolsas que está a punto de lanzar, misma que espera tenga la aceptación de toda su gente que no la ha dejado caer.

Yo si la c... como marca, en muchas cosas de logística, todo el dinero será regresado. Yo no gané un solo centavo, al contrario fueron puras pérdidas, en este lanzamiento. Esto no es un 'business', pero no nos va a parar. 'Historias líquidas' retrocede, pero solo para agarrar más impulso e irnos mucho más lejos", recalcó.

Respecto a los comentario donde la gente dijo que además de estafadora, su producto era ilegal por no pagar marbete, declaró que todo es legal, que paga sus impuestos y argumentó que esos comentarios son falsos y vienen de personas mal intencionadas.