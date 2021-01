Edwin Luna confiesa en 'VLA' si agredió a su ex Alma Cero: "A lo mejor dormido"

Ciudad de México.- Durante la mañana de este viernes 15 de enero Edwin Luna por fin rompió el silencio luego de que su exesposa Alma Cero asegurara que su relación con el cantante había sido tóxica y que incluso hubieron agresiones.

El aclamado vocalista de La Trakalosa de Monterrey decidió aclarar esta delicada situación durante una entrevista exclusiva con el programa Venga la Alegría.

Edwin aseguró que ya pasaron cuatro años desde su rompimiento con Alma y que debería de dejar de hablar de él; como se sabe, el cantante ya se volvió a casar hace un par de años y formó una familia al lado de Kimberly Flores.

El intérprete afirmó que él no tiene ningún problema con Cero, e incluso está dispuesta a saludarla si algún día se vuelven a topar.

Cuando el reportero preguntó a Edwin si alguna vez le levantó la mano a alguien, así respondió:

No que yo sepa, a lo mejor dormido, soñando pero yo me siento tranquilo... lo único que no me parece es que (se debe de hablar de) cada situación al instante ¿por qué en ese momento no lo dijiste? yo estoy feliz y tranquilo con mis hijos y mi esposa", añadió.